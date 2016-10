Warface – Neuer Level zum dritten Geburtstag

Crytek, vor allem durch die Crysis-Reihe bekannt, haben bereits 2013 den Free to Play-Shooter Warface veröffentlicht. Dessen Release jährt sich deswegen nun zum dritten Mal. Um den Umstand gebührend zu feiern, haben die Frankfurter eine Spezialmission veröffentlicht.

„Black Shark“ nennt sich der neue Level. In dieser Map befinden sich die Spieler in einem Turm, dessen Spitze es zu erreichen gilt. Natürlich wird der Weg nach oben bewacht, weswegen man die Waffen sprechen lässt. Beim großen Finale stürzt der das Gebäude dann in sich zusammen.

Zusätzlich liefert Crytek bei diesem Warface-Update neue Waffen und Achievements mit, um das Paket abzurunden.