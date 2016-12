Vivendi – Bereits 25% Anteil an Ubisoft erworben

Der französische Medienkonzern Vivendi macht weiter Ernst mit der langsamen Übernahme von Spieleentwickler und -publisher Ubisoft. Wie Vivendi in einer heutigen Pressemitteilung angab, habe man inzwischen 25% er Ubisoft-Aktien und dadurch fast 23% der Stimmrechte erworben.

Zudem teilte man mit, innerhalb der nächsten sechs Monate, abhängig der Situation am Markt, mit dem Kauf weiterer Aktien fortzufahren. Allerdings wolle man nicht die Kontrolle über den Spieleentwickler erwerben, sondern eher eine gute Kooperation mit Ubisoft aufbauen.

Fährt Vivendi jedoch damit fort, weitere Aktien zu erwerben, wäre das Unternehmen ab einem Firmenanteil von 30% laut französischem Gesetz dazu verpflichtet, ein Übernahmeangebot einzureichen.

Vivendi war mit Vivendi Games bereits in der Spieleindustrie tätig. Dazu gehörten Sierra Entertainment (F.E.A.R., Leisure Suit Larry) und Blizzard Entertainment (Diablo, Warcraft, Overwatch). Im Dezember 2007 fusionierte Vivendi Games mit Activision zu Activision Blizzard, ab 2013 verkaufte Vivendi langsam seine Anteile am Unternehmen, seit Anfang 2016 ist der Konzern gar nicht mehr an Activision Blizzard beteiligt. Im Juni 2016 wurde Gameloft, Entwickler von Spielen für mobile Plattformen bereits übernommen. Geschäftsführer war zu diesem Zeitpunkt Michel Guillemot, Bruder des Ubisoft-Gründers Yves Guillemot.

Ubisoft, das in diesem Jahr das dreißigjährige Firmenjubiläum feiert, bat Aktienbesitzer auf einer Aktionärsversammlung Mitte September noch, ihre Anteile nicht zu verkaufen. Zuvor veröffentlichte man noch ein We Are Ubisoft betiteltes Video, in dem Mitarbeiter schildern, welchen Unterschied die Unabhängigkeit bei Ubisoft im Laufe ihrer Karriere gemacht hat.