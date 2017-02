Vikings: Wolves of Midgard – Feature Video zum Wikinger Geschnetzel

Vikings: Wolves of Midgard führt uns in die weiten Welten der nordischen Mythologie und setzt, wie es sich für gute Hack & Slay Spiele gehört, auf blutige Action mit starken Wikingern. In einem neuen Video stellen uns die Entwickler einige der Features, die wir im Spiel erwarten dürfen, etwas genauer vor. So wird es unter anderem möglich sein, das Blut gefallener Gegner als Tribut an die Götter zu zahlen, wodurch der Charakter Fähigkeiten und Kräfte aufwerten kann. Mit der so genannten Berserkerwut wird es zudem möglich sein, die acht vorhanden Angriffsarten zu erweitern. Sogar ein wenig Management ist angesagt. In unserem Heimatdorf können wir Häuser errichten, welche unsere Wikinger verstärken. Wer nicht alleine spielen mag, hat zudem die Möglichkeit sich einen Freund zu schnappen und gemeinsam auf Schnetzeljagd zu gehen.

Vikings: Wolves of Midgard erscheint am 23. März für PC, Xbox One und Playstation 4.