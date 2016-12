Vampyr – Neuer Trailer zur Story

Mit Life is Strange ist Entwickler Dontnod Entertainment nach dem eher durchwachsenen Remember Me ein hochgelobtes Adventure gelungen. Das Zeitreise-Spiel im Episoden-Format rund um die Fotografie-Studentin Max Caulfield konnte zur Veröffentlichung sowohl die Presse, als auch die Spieler überzeugen. Aktuell laufen die Arbeiten an Vampyr, dem dritten Titel aus dem französischen Entwicklerstudio, auf Hochtouren.

Der heute veröffentlichte Trailer gibt einen kleinen Einblick in die Handlung des Action-Rollenspiels, das im Jahr 1918 in London während der spanischen Grippe angesiedelt ist. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Jonathan E. Reid, einem Arzt und Vampir, der im Verlauf des Spiels ständig mit der Wahl konfrontiert wird, sich gewissenhaft um seine Patienten zu kümmern und so die spanische Grippe zu bekämpfen, oder seinen Blutsauger-Instinkten nachzugeben und die Opfer einfach auszusaugen.

Je nach gewähltem Weg soll sich auch der Schwierigkeitsgrad festlegen. Wer also den Vampir-Gelüsten nachgibt, erhält mehr Kräfte und hat es dadurch einfacher im Spiel. Wer sich dagegen mehr auf die Menschlichkeit besinnt und den armen Seelen Londons ihr Blut im Körper lässt, kann nachts zwar ruhig schlafen, wird im Spiel allerdings den steinigeren Weg gehen dürfen. Alles in allem scheint uns hier mit Vampyr ein weiterer interessanter Titel aus dem Hause Dontnod bevorzustehen.

Vampyr soll 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unser Interview mit Art Director Gregory Szucs findet ihr hier.