Vampyr – Neuer E3 Trailer und Release-Termin

Entwickler DONTNOD hat derzeit mehrere heiße Eisen im Feuer. Gerade noch sprach man von der zweiten Season zum heiß begehrten Life is Strange, da schiebt man auch schon einen neuen Trailer für Vampyr hinterher und kündigt ganz nebenbei auch offiziell den Veröffentlichungstermin an.

Lange ist es her, dass wir uns als Vampir in die dunklen Straßen eines Rollenspiels stürzen durften. Fans von Vampire: Bloodlines wissen, wovon ich spreche. Mit dem kommenden Vampir-Abenteuer könnte der Blutdurst ein wenig gestillt werden. Um den Hype entsprechend ein wenig anzukurbeln, veröffentlichte DONTNOD nun einen E3 Trailer zum Spiel.

Spieler schlüpfen in Vampyr in die Rolle von Dr. Jonathan Reid, einem berühmten Chirurgen und Überlebender des Ersten Weltkrieges, der gegen seinen Willen in einen Vampir verwandelt wurde. Als Arzt hat er den hippokratischen Eid geleistet, um Leben zu Retten und Kranke zu heilen – doch als Vampir ist er dazu verflucht, eben jene Hilfesuchenden zu jagen und sich an ihnen zu laben.