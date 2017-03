Valthirian Arc: Red Covenant – Fantasy-Akademie auf Kickstarter

Habt ihr euch nicht auch schon gefragt woher all die Helden, all diese kraftvollen Krieger und Magier kommen? Natürlich wird niemand als Held geboren, daher müssen sie zuerst auf eine spezielle Schule gehen um dort als Held ausgebildet zu werden, genau darum geht es in Valthirian Arc: Red Covenant dem neuen Projekt auf Kickstarter.

Ihr als Spieler seid jedoch nicht irgendein Schüler auf der Akademie, sondern der Schulleiter der Academy of Might and Magic. Eure Aufgabe ist es die angehenden Helden zu trainieren und ihnen zu Ruhm zu verhelfen. Valthirian Arc: Red Covenant ist in zwei Gameplay-Mechaniken unterteilt, einmal als Academie Simulator, dort baut ihr Einrichtungen, verwaltet eure Schüler und schickt sie auf Missionen.

Zum anderen gibt es das Real-Time-Kampfsystem. Dieses tritt dann ein, wenn ihr eure Schüler auf Jagdmissionen schickt, dann habt ihr die Kontrolle über eure Schützlinge und kämpft mit ihnen gegen Feinde. Valthirian Arc: Red Covenant verbindet also Simulation mit JRPG-Elementen, klingt doch nach einer ziemlich interessanten Mischung oder? Und mal ehrlich, wer wollte nicht schon immer mal auf einer Heldenakademie sein?