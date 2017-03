Valkyria Revolution – Release-Datum bekannt

Sega hat das Release-Datum von Valkyria Revolution bekanntgegeben. Segas Will Chan nutzte die Gelegenheit, auf dem PlayStation-Blog, um noch mal ein paar Worte zu dem Spiel zu verlieren und einige Unklarheiten zu klären.

Besonders beachten sollte man, dass Valkyria Revolution kein wirklicher Nachfolger der Valkyria Chronicles-Reihe ist, sondern eher ein Spin-off. Die Geschichte spielt nämlich auf einer komplett anderen Zeitachse, sowie auf einem anderen Kontinent und in einem anderen Universum als die Vorgänger. Bekannte Elemente wie die Mineral Ragnit, legendäre Wesen und die Valkyria sind dennoch wieder dabei.

Zudem ist das Spiel diesmal nicht vom zweiten Weltkrieg beeinflusst, sondern von der Industriellen Revolution in Europa inspiriert. Besonders im Fokus steht ein Befreiungskrieg zwischen zwei unterschiedlichen Nationen.

Der größte Unterschied zu den Vorgängern ist jedoch das Kampfsystem. Dieses wurde von einem rundenbasierten zu einem rasanteren Kampfsystem geändert, welches aber nicht weniger strategisch sein soll als das Vorgängermodel.

Erscheinen wird Valkyria Revoltuion in Europa am 30. Juni für PS4, Xbox One und PS Vita.