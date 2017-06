Urlaub in Ivalice – Ein Reiseführer durch die Welt von Final Fantasy 12: The Zodiac Age

Schon bald erscheint mit Final Fantasy 12: The Zodiac Age eine weitere Neuauflage der japanischen Rollenspielserie. Das damals kontrovers diskutierte und doch unbestreitbar revolutionäre JRPG kommt nicht nur mit besserer Grafik und besserem Sound zu uns, sondern erstmalig mit dem Jobsystem, welches wir euch an anderer Stelle bereits erklärt haben.

Ein wesentlicher Vorteil von Remastered Editionen ist die Mischung aus Neuerleben und Wiederentdeckung der sagenhaften Orte. Obwohl Städte, Wälder, Grotten und Wüsten vertraut erscheinen, können wir sie neu erleben, dank Erinnerungslücken und neuen Details. Nachfolgend zeigen wir euch die schönsten Orte in Ivalice, der Welt des Spiels, auf die wir uns in Final Fantasy 12: The Zodiac Age besonders freuen. Unser Reiseführer hat alle Infos parat!

Rabanastre

Das Anfangsgebiet rund um Rabanastre ist Mittelpunkt der Welt, Ausgangspunkt des Plots und die Stadt selbst hat am meisten zu bieten. Sie ist besonders bunt und gut gefüllt, hier gibt es alle Läden und fast jeder Ort des Kontinents kann von hier erreicht werden. Kein Wunder also, dass Rabanastre einen wohl verdienten Platz auf dieser Liste hat. Der Soundtrack der Stadt ist nicht minder bunt, fast schon penetrant, und doch habe ich Stunden hier verbracht. Besonders am Anfang kehren unsere Helden oft zurück, ist ein großes Kapitel der Geschichte abgeschlossen, werden in Rabanastre Verbündete getroffen oder Nebenmissionen angenommen. Neben dem Clan, der Jagdaufträge vergibt, findet ihr hier die Quest für den Kompass, das Geheimnis um das windige Areal in der Westwüste und die Zertenian Grotten. Sicherlich ist die Infrastruktur der Stadt nicht ganz gelungen, wenn es darum geht, schnell einige Dinge zu erledigen, da viele Orte unnötig weit voneinander entfernt sind und Transportmittel begrenzt sind. Und doch wird die Rückkehr nach Rabanastre fantastisch – zumindest setze ich all meine Erwartungen in Final Fantasy 12: The Zodiac Age und eine großartige Verschönerung der Stadt.