Until Dawn: Rush of Blood – VR Erfahrung und Infos

Ihr wollt endlich in die Virtual Reality einsteigen? Ihr wollt nicht an der Pizza mit dreifach Käse sterben, sondern lieber einen natürlich Herzinfarkt durch ein Videospiel bekommen? Dann ist Until Dawn: Rush for Blood vielleicht genau euer Ding. In einem neuen Video erklärt uns Simon Harris von Supermassive Games über die Idee hinter dem Titel auf und wie er entstanden ist. Viel Spaß.

Quelle: neogaf.com