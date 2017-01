Unsere Gaming Highlights – Auf diese Spiele freuen wir uns 2017

Ein weiteres spannendes Spielejahr liegt hinter uns und es wird Zeit, das neue Jahr in Angriff zu nehmen. Finger gestreckt, Mausarm trainiert, Nacken entspannt. Auf ein Neues.

2016 war bereits vollgepackt mit schönen Sachen, die das Spielerleben schöner machen, doch möchte 2017 scheinbar noch eine Schippe drauflegen. Bereits in der ersten Jahreshälfte erwarten uns allerlei potenzielle Kracher.

Wir bekommen nach langer Warterei endlich ein neues Resident Evil, mit weniger Peng und mehr Grusel. Wir dürfen in For Honor als Wikinger gegen Ninjas oder Ritter kämpfen, uns in Horizon: Zero Dawn in eine Steinzeit-Endzeit voller Roboter werfen oder als Piraten in Sea of Thieves gemeinsam sowohl das Meer als auch die Geisterwelt unsicher machen. Und dann haben wir gerade einmal den Februar hinter uns.

Allein im März erwartet uns Mass Effect: Andromeda, Ghost Recon: Wildlands und die Nintendo Switch. Dann folgt Schlag auf Schlag Persona 5, Sudden Strike 4, Cuphead, Red Dead Redemption 4, The Bards Tale IV, vermutlich irgendein neues Call of Duty und Shenmue 3.

Hui. Und das sind gerade einmal die angekündigten Titel. Sowohl die E3 als auch die gamescom dürften uns weitere Favoriten für die Wunschliste bescheren und uns erneut unseren Jahresurlaub für ein bisschen Klickerei opfern. Nicht zu vergessen sind wie immer die Indies, die aus dem Nichts kommen und dann Stunden unserer wertvollen Zeit als Opfer verlangen.

Worauf aber freuen sich die Redakteure von Gameplane in diesem Jahr?

Shooterfans wie Elham freuen sich auf gutes Pengpeng. Nintendofreak Patrick begeistert sich für knuffige JRPGs mit WWE-Anteilen. Fans guter Geschichten sind bei Christina gut aufgehoben. Nicole zeigt uns Titel aus Japan, die wir bisher nicht auf dem Radar hatten. Sandro genießt strategische Schachzüge. Christoph entführt uns zu den Highlights der Playstation 4. Daniel mag Meisterwerke. Gilles pickt sich aus allen Genres die Rosinen heraus. Und ich, Caroline, werde wohl wieder hauptsächlich in den Tiefen der RPGs und Early Access Games umherstiefeln.

Hier geht es direkt zu unseren Gaming Highlights 2017.

Jeder mag Listen, wir natürlich auch. Entsprechend haben wir unsere Highlights in eine klassische TOP 10 verfrachtet. Die wichtigsten Spiele in diesem Jahr seht ihr wie immer auf der letzten Seite.