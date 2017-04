Unholy Night: The Darkness Hunter – SNES-Boxart veröffentlicht

Am 15. August 1992 erschien das Super Nintendo Entertainment System, kurz SNES, in Deutschland und wer den grauen, liebenswerten Kasten nach all den Jahren noch daheim herumliegen hat, hat bald die Gelegenheit die SNES vom Staub zu befreien und wieder heraus zu kramen. Tatsächlich erscheint nämlich ein neues Spiel für die SNES und zwar Unholy Night: The Darkness Hunter.

Kein Scherz! Über Amazon.com lässt sich das Spiel bereits vorbestellen und jetzt wurde auch erstmals das Boxart zu dem Titel veröffentlicht. Bei Unholy Night: The Darkness Hunter handelt es sich um einen 3D-Fighter der von ehemaligen SNK-Mitarbeitern entwickelt wurde. Auch einen Trailer zu dem Titel gibt es.

Erscheinen wird das SNES-Spiel am 19. Juni 2017 und ist aller Voraussicht nach nur über Amazon.com erhältlich. Wer also nach all den Jahren nochmal eine SNES-Cartridge verpackt in den altbekannten Boxen in Händen halten wollte, der hat nun die Chance dazu.