Uncharted: The Nathan Drake Collection – Titel einzeln erwerbbar

Im vergangenen Oktober erschien die Uncharted: The Nathan Drake Collection exklusiv für PS4. Die Remaster Collection sollte alle auf den vierten Teil der Reihe einstimmen und vor allem denjenigen eine Möglichkeit bieten, noch vor dem vierten Abenteuer von Nathan Drake, seine vergangenen drei nachzuholen. Denn die Collection umfasste die drei Titel Uncharted: Drake’s Fortune (bzw. Drakes Schicksal), Uncharted 2: Among Thieves und Uncharted 3: Drake’s Deception, die alle drei, damals für PS3 erschienen sind.

Natürlich bot die Remaster-Fassung der Titel neue Modelle, verbesserte Grafik, 1080p Auflösung, exklusive Trophäen, einen Speedrun-Modus sowie einen Gnadenlos-Modus und einen Foto-Modus. Wer allerdings nur einen bestimmten Teil aus der Sammlung haben wollte, hatte bisher keine Chance dazu, denn die Trilogie gab es eben nur als Gesamtpacket. Wie Sony allerdings via Twitter bekannt gab, wird sich dies bald ändern.

Am dem 16. November werdet ihr nämlich die Möglichkeit haben, euch einen bestimmten Titel einzeln herunterzuladen. Solltet ihr also lediglich euren Lieblings Teil noch einmal auf der PS4 wiederspielen wollen, dann könnt ihr euch diesen Teil bald schon im PSN herunterladen. Einen Preis für die einzelnen Titel, hat Sony allerdings, noch nicht genannt.

Need to plug a gap in your Nathan Drake collection? Pick up the PS4 remasters of Uncharted 1, 2 & 3 individually from 16/11. pic.twitter.com/un5fuIKvM5

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) 5. Oktober 2016