Uncharted: The Lost Legacy – Unterscheidet sich grundlegend von Uncharted 4

Auf der PlayStation Experience überraschte Naughty Dog mit dem grandiosen Trailer zur Standalone-Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy. In einem Interview mit dem offiziellen PlayStation Magazine, verraten Creative Director Shaun Escayg und Game Director Kurt Margenau ein paar mehr Details.

So soll Lost Legacy sich tonal zu Uncharted 4 unterscheiden, aber im gleichen Kontext der Uncharted-Welt sein, wie Escayg erklärt. Auch das Setting Indien, bietet sich hervorragend an.

„Es wird tonal verschieden, aber im gleichen Kontext der Unchated-Welt sein. Indien hat eine sehr tolle Ikonografie: versteckte Tempel und seltsame Gottheiten, die wir gegeneinander ausspielen können. Daher ist es ein perfektes Setting für Uncharted: The Lost Legacy.“

Aber nicht nur die Tonalität sondern auch das Grund-Gameplay soll sich von Uncharted 4: A Thief’s End unterscheiden, wie Margenau verrät.

„Ich würde sagen wir gehen diesmal etwas breiter. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist etwas, was uns auf der Gameplay-Seite begeistert, der Kontrast eines städtischen und ländlichen Settings, eine engere Erfahrung und eine offenere Erfahrung.“

Wir dürfen also gespannt sein in wieweit sich letztendlich die Erweiterung vom Hauptspiel unterscheidet. Der allerdings wohl größte Unterschied ist, dass nicht Nathan Drake sondern das Chloe Frazer in die Protagonisten Rolle schlüpft. Vor allem die Chemie zwischen Chloe und Nadine soll ein starker, faszinierender Antrieb sein, wegen der Aussicht wie sich diese Beziehung entwickelt. Allgemein soll Chloe eine eigene Persönlichkeit haben und sich somit deutlich von Nathan Drake unterscheiden, wie Margenau noch erklärt.

„Chloe wird ihre eigene Persönlichkeit haben. Daher mussten wir einige Animationen sowie ihren Kampfstil neue aufnehmen. Dies beinhaltet auch alle verschiedenen Nahkampfaktionen.“

Uncharted: The Lost Legacy soll im Laufe des Jahres für PS4 erscheinen