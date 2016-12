Uncharted: The Lost Legacy – Erster Trailer zur Erweiterung

Uncharted: The Lost Legacy, die alleinstehende Erweiterung zum Action-Kracher Uncharted 4: A Thief’s End eröffnete die diesjährige PlayStation Experience.

Fans der Reihe dürfen sich auf eine Rückkehr von Chloe Fraser und Nadine Ross freuen. In einem PSX Panel hat Entwickler Naughty Dog noch ein paar Details zur Geschichte verraten: Chloe und Nadine Ross befinden sich zusammen in einem vom Krieg gezeichneten Indien auf der Suche nach einem alten Stoßzahn. Die Handlung spielt nach den Ereignissen von A Thief’s End und setzt den Fokus auf die Beziehung zwischen den beiden Charakteren. Eine große Rolle soll auch die indische Abstammung von Chloe spielen.

Das Gameplay baut auf den bekannten Mechaniken aus Uncharted 4 auf, Naughty Dog erweitert diese allerdings. Im Trailer ist beispielsweise das Knacken von Schlössern zu sehen.

Uncharted: The Lost Legacy wartet mit eine längeren Spielzeit auf, als Left Behind, das AddOn zu The Last of Us. Ein Veröffentlichungsdatum steht leider noch aus.