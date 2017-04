Uncharted: The Lost Legacy – Erscheinungsdatum und Preis

Im Dezember letzten Jahres gewährten uns Entwickler Naughty Dog und Publisher Sony während während der PlayStation Experience 2016 einen ersten Einblick in Uncharted: The Lost Legacy. Heute gab Naughty Dog das Erscheinungsdatum und den Preis bekannt.

Der neueste Zuwachs der Uncharted-Reihe wird am 23. August 2017 zum Preis von 39,99€ in Europa erscheinen. Käufer der Uncharted 4 Digital Deluxe Edition, des Forscher Packs oder des Triple Packs erhalten das Spiel kostenfrei am Erscheinungstag.

Uncharted: The Lost Legacy war ursprünglich als downloadbarer Zusatzinhalt zu Uncharted 4: A Thief’s End geplant, erscheint jetzt aber als alleinstehendes AddOn. Mit The Last of Us: Left Behind hat Entwickler Naughty Dog bereits eine ähnliche Strategie verfolgt.

Im Spiel steuert man erstmals nicht mehr den aus der Serie bekannten Helden Nathan Drake, sondern seine ehemalige Partnerin Chloe Frazer. Zusammen mit der aus Uncharted 4 bekannten Söldnerin Nadine Ross begibt man sich diesmal in Indien auf Schatzsuche. Die Spielzeit soll bei ungefähr zehn Stunden liegen.