Uncharted: The Lost Legacy – Deutscher Trailer

Vor einigen Wochen wurde im Rahmen der Sony Pressekonferenz,, auf der E3 2017 ein neuer, epischer Trailer zu Uncharted: The Lost Legacy präsentiert. Eben genau diesen Trailer bekommen wir nun in der deutschen Synchronisation noch einmal zusehen. Es lohnt sich also den Kinoreifen-Trailer noch einmal anzusehen.

Statt Nathan Drake übernimmt diesmal Chloe Frazer die Hauptrolle zusammen mit Nadine Ross, die erstmals in Uncharted 4: A Thief’s End auftauchte. Gemeinsam begibt sich das ungleiche Duo auf die Schatzsuche nach dem Stoßzahn von Ganesha. Allerdings ist auch Antagonist Asev hinter dem Stoßzahn her, der sich als Nachfahre der Hoysala-Dynastie sieht und daher überzeugt ist, dass ihm der Stoßzahn von Ganesha als Geburtsrecht zusteht. So beginnt also eine neue, rasante Schatzjagd, die somit natürlich nicht frei von Komplikationen ist. Auch im Trailer zu sehen ist welch wunderbare Kulisse Indien im Spiel bieten wird.

Erscheinen wird die Standalone-Erweiterung, die eher einem vollwertigen Spiel gleichen soll aufgrund der Spielzeit, am 22. August 2017 exklusiv für PS4.