Uncharted – Nathan Drake feiert 10-jähriges-Jubiläum

Nathan Drake und die Uncharted-Reihe feiern dieses Jahr ihren zehnten Geburtstag, denn am 5. Dezember 2007 erschien in Europa der erste Ableger der Reiher für PS3. Der Beginn einer großartigen Reise und die Geburt eines charismatischen Charakters. Von England über Peru bis in die Rub‘Al Khali-Wüste und nach Madagaskar entführte uns Nathan Drake und begeisterte uns mit großartigen Schatzjagden und einer fantastischen Liebesgeschichte mit Elena Fisher.

Um nochmal an all die Abenteuer, Legenden und Mythen zu erinnern, veröffentlicht Sony und Naughty Dog ein passendes Video. Damit allerdings noch nicht genug, denn zur Feier des Jubiläums spendieren Sony und Naughty Dog ein Geschenk. Dieses Geschenkt beinhaltet Avatare und sogar dynamische Designs für eure PS4, natürlich kostenlos. Das Bundle könnt ihr euch ganz einfach im PlayStation-Store herunterladen und ist bis zum 19. Dezember 2017 verfügbar.

Konkret beinhaltet das Bundle:

UNCHARTED-Design zum 10. Geburtstag

UNCHARTED-Avatar zum 10. Geburtstag

Optimiertes dynamisches Design zu UNCHARTED: Drakes Schicksal

Optimiertes dynamisches Design zu UNCHARTED 2: Among Thieves

Dynamisches Design „Fire“ zu UNCHARTED 4: A Thief’s End

Dynamisches Design „Shipwreck“ zu UNCHARTED 4: A Thief’s End

Dynamisches Design „Ink“ zu UNCHARTED 4: A Thief’s End

Avatar-Paket 1 zu UNCHARTED 4: A Thief’s End

Wir danken Nathan Drake und Uncharted für die großartigen Abenteuer, wünschen einen schönen Geburtstag und hoffen, dass wir mit Uncharted noch viele weitere Abenteuer erleben dürfen und viele noch verborgenen Legenden nachjagen können. Vielleicht erleben wir zwar die kommenden Abenteuer nicht mehr mit Nathan Drake, der bekanntlich in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, aber vielleicht mit anderen Protagonisten. Immerhin hat Chloe Frazer schon bewiesen, dass auch sie würdig eine Hauptrolle übernehmen kann und Uncharted auch ohne Nathan Drake funktionieren kann.