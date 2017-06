Uncharted: The Lost Legacy – Extended E3-Gameplay und Uncharted 4 Update

Naughty Dog hat im Rahmen der E3 2017 einen atemberaubenden Story-Trailer zu Uncharted: The Lost Legacy präsentiert sowie eine Gameplay-Demo. Nun hat Naughty Dog, zu dem Gameplay-Video die erweiterte, extended Version veröffentlicht.

So bekommt ihr einmal mehr die wundervolle Dschungelkulisse Indiens zu sehen, in der sich das ungleiche Duo Chloe Frazer und Nadine Ross durch das Dickicht und überwucherte Ruinen kämpfen. Auch kleinere Cutscenes bekommt ihr neben den Kletterpassagen und der Schießerei zu sehen.

Naughty Dog stimmt so nochmal auf den bevorstehenden Start von Uncharted: The Lost Legacy ein, welches am 23. August 2017 für PS4 erscheinen wird.

Des Weiteren wurde noch ein neuer Trailer zum neuen Update des Multiplayers von Uncharted 4: A Thief’s End veröffentlicht. Das Update wird zwei neue Waffen, drei Survival-Booster, mehr als 40 Charakter-Skins, 21 Vanity-Items, 13 Taunts, 16 neue Waffen-Skins, neue Belohnungen für das Ranked-Play und neue Challenges für Items mit sich bringen.