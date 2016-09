Uncharted – Film gestrichen oder verschoben?

Schon seit Jahren ist eine Verfilmung zu Naughty Dogs und Sonys Blockbuster Uncharted im Gespräch. Es stand sogar schon ein festes Erscheinungsdatum für den Film fest, nämlich am 30. Juni 2017 sollte der Kinostar in Aussicht sein, aber wie kürzlich bekannt ist, wurde dieses Datum gänzlich gestrichen. Die Frage ist nur, verschoben oder gar komplett gestrichen?

Viele Videospielverfilmungen sind verhasst und die meisten bekleckern sich nicht mit großem Ruhm oder Beliebtheit, dennoch ist es fraglich ob Sony sich deswegen entschied den Film zu streichen oder es nicht doch nur eine Verschiebung der Erscheinungsdatums ist. Immerhin sind die laufenden Dreharbeiten zu dem Uncharted Film nicht gerade reibungslos verlaufen, eine Verschiebung wäre durchaus möglich. Zuletzt gab es einen Drehbuchautorenwechsel, denn Joe Carnahan ist die neue Hoffnung, die den Film zu Ende bringen soll.

Insert Pac-Man dying SFX here. Sony’s video game adaptation of UNCHARTED, set for 6/30/17, has been removed from their release calendar. — Exhibitor Relations (@ERCboxoffice) 1. September 2016

Er postete zuletzt auf Twitter einen Hinweis, dass durchaus noch an dem Film gearbeitet wird und dies lässt schließen, dass der Film eben nicht gecancelt wurde sondern nur verschoben wird. Carnahan ist im Übrigen für Smokin Aces und auch The Grey bekannt. Zudem arbeitet er zurzeit auch an Bad Boys 3 und ist dadurch sicherlich eingeschränkt am Drehbuch für Uncharted zu arbeiten, weswegen der ursprüngliche Kinostart nicht eingehalten werden kann. Dennoch wann, wie und ob es in Zukunft wirklich eine Uncharted Verfilmung geben wird steht noch auf der Kippe.

The opening scene for UNCHARTED…at least in script form, is really, REALLY GOOD. — Joe Carnahan (@carnojoe) 2. September 2016

Auf NeoGaf ist passend dazu auch eine Diskussion angelaufen. Was haltet ihr davon? Denkt ihr es handelt sich um eine Verschiebung oder wurde der Film wirklich gestrichen? Oder wäre es euch gar lieber wenn der Film tatsächlich gecancelt wurde?