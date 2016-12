Uncharted 4: Survival – Neue Gameplay-Eindrücke

Auf der PlayStation Experience hatte Naughty Dog einiges zu präsentieren. Neben der grandiosen Ankündigung und den ersten Trailern zu The Last of Us: Part 2 und Uncharted: The Lost Legacy, gab es allerdings auch neues Gameplay-Material zu Uncharted 4: Survival. Zugegeben neben den zwei großartigen Ankündigungen geht der Überlebensmodus für Uncharted 4: A Thief’s End fast ein wenig unter, aber sollte dennoch nicht vergessen oder außer Acht gelassen werden.

Jedenfalls lieferte Naughty Dog neues Gameplay-Material und Einblicke in den Survival-Modus. Diesen Modus könnt ihr im Übrigen mit bis zu zwei Freunden bestreiten. Ihr müsst euch Wellen an Gegnern stellen und eben überleben. Natürlich werden eure Feinde immer stärker. Insgesamt 50 Wellen soll es geben. Die Schlachten werden zudem auf zehn unterschiedlichen Karten stattfinden und auch Bosskämpfe sind mit am Start.