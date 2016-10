Uncharted 4: A Thief’s End – Story-Erweiterung auf der PlayStation Experience?

Schon länger ist bekannt, dass Uncharted 4: A Thief’s End eine Story-Erweiterung in Form eines DLCs erhalten soll, ähnlich wie Left Behind bei The Last of us. Nun möchten die Kollegen von Let’s Play Video Games mehr über die Erweiterung erfahren haben.

So könnte die Story-Erweiterung auf der PlayStation Experience erstmals vorgestellt wird, die am 3. und 4. Dezember 2016 stattfinden wird. Zudem soll die Erweiterung völlig eigenständig sein und auch ohne das Hauptspiel funktionieren würde. Außerdem bestätigte Troy Baker, der englische Synchronsprecher von Nathan Drake, bei einem Interview auf der MCM Comic Con in London, dass dieser DLC der bisher größte sein wird, den Naughty Dog erschaffen wird und eben, dass die Erweiterung schon sehr bald vorgestellt wird.

Zudem berichtet Let’s Play Video Game, was die Story-Erweiterung behandeln wird. Wer sich also nicht Spoilern möchte, sollte diesen Absatz lieber überspringen. So soll der DLC sich Rund um Nathan Drake und dessen Bruder Sam drehen. Drake’s Tochter soll hierbei keine Rolle spielen, auch wenn Naughty Dog, dies eigentlich anders geplant hatte. Ursprünglich sollte nämlich die Tochter eine Rolle in der Story-Erweiterung bekommen, dies wurde allerdings komplett verworfen, weil man eine neue, bessere Idee bekommen hat.