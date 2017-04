Uncharted 4: A Thief’s End – Best Game bei den BAFTA Games Awards 2017

Gestern fand in London der British Academy Games Award 2017 statt. Auch diesmal kann sich Naughty Dog wieder über den wichtigsten Preis freuen, denn Uncharted 4: A Thief’s End wurde mit einem weiteren Game of the Year-Award ausgezeichnet. Zuletzt räumte Nathan Drake bei SXSW Gaming Awards ab und gewann dort gleich fünf Kategorien.

Auch wenn Uncharted 4 als Videospiel des Jahres ausgezeichnet wurde und somit wohl den Hauptpreis gewann, gibt es noch einen großen Gewinner des Abends, der gleich in vier Kategorien gekürt wurde. Hierbei handelt es sich nämlich um den Indie-Titel Inside.

Zu guter Letzt, hier noch die gesamte Liste aller Gewinner: