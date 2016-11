Ubisoft – Geschenkparade gestartet

Langsam kommt weihnachtliche Stimmung auf, auch bei Ubisoft: Tatsächlich hat der Publisher noch einen Grund mehr zum Feiern. 30 Jahre existiert das Unternehmen nun schon, was ein Anlass ist, um sich bei der Community für die jahrelange Unterstützung zu bedanken. Eine „30-Tage-Geschenkparade“ wurde gestartet, in welcher euch Angebote und kostenlose Spiele erwarten. Alles was ihr tun müsst, ist das Anmelden auf der entsprechenden Seite mit eurem Ubisoft-Konto. Dort könnt ihr, wie bei einem Adventskalender, ab heute jeden Tag ein Päckchen öffnen.

Heute ist das Mobile Game Rayman Classic drin.

Außerdem haben wir Ubisoft persönlich in Düsseldorf besucht und zum Geburtstag gratuliert. Wie das aussah, könnt ihr hier nachlesen.