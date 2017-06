Destiny 2 – Trailer und Start der Beta

Während der E3 Pressekonferenz von Sony durften wir auch einen weiteren Blick auf das kommende Destiny 2 werfen, das sich als eines der Spielehighlights dieses Jahres etablieren will.

Bungie will mit dem Nachfolger all die Macken des ersten Teils in Vergessenheit geraten lassen und diesmal mit einem größeren Plot überzeugen. Welche Auswirkungen der Verlust der letzten Stadt für uns haben wird, werden wir am 06.09.2017 selbst erleben dürfen (24.10.2017 für PC). Einen guten Eindruck davon verschafft aber der „Our Darkest Hour“ Trailer, der im Laufe der E3 veröffentlicht wurde.

Der endgültige Start der Beta wurde mit dem Trailer ebenfalls verraten. Die Vorbesteller dürfen demnach am 18.07.2017 die ersten Schritte in der Welt ohne Licht wagen. Die Rückkehr der Hüter wird in mehreren Versionen erhältlich sein, einen Überblick dazu findet ihr hier.