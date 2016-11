Trackmania Turbo – VR-Update veröffentlicht

Trackmania Turbo wurde heute mit einem VR-Update ausgestattet. Bei VR braucht man ja manches Mal einen starken Magen. In Kombination mit dem Gameplay des Rennspiels wird der Gleichgewichtssinn auf eine harte Probe gestellt.

Das Update ist ab sofort verfügbar und kompatibel mit der Oculus Rift, HTC Vive und der PlayStation VR. Es wird also jede Plattform bedient. Was euch erwartet, ist in diesem neuen Gameplay-Video ersichtlich:

Auf 40 Strecken kann nun mit Hilfe der virtuellen Realität noch mehr Spaß aus dem Titel gekitzelt werden. Wer sich noch nicht sicher ist, ob das Konzept greift, kann eine Demo zu Trackmania Turbo herunterladen. Diese bietet vier Tracks zum ausprobieren.