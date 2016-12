Total War: Warhammer – Zauberer als Free LC

Seit heute sind für Total War: Warhammer auch die Waldelfen verfügbar. Mit zwei verschiedenen Fraktionen und einer eigenen Kampagne wurde heute der DLC Realm of the Wood Elves freigeschaltet. Doch auch kostenlose Updates finden heute ihren Weg ins Spiel.

Mit den Waldelfen kommen auch zwei neue Kategorien an Zauber in die Fantasy-Welt: Die Lehre des Lebens und die Lehre der Schatten werden zukünftige Schlachten aufmischen. Auch das Empire bekommt hierfür Zuwachs mit dem Jade Zauberer und dem Grauen Zauberer.

Um die neuen Magier zu bekommen, müsst ihr jedoch aktiv werden. Die Free LCs werden sich nicht automatisch installieren. Am einfachsten ist es, in eure Steam Bibliothek zu gehen, dort Total War: Warhammer auszuwählen und ganz rechts unter „Links“ DLC anklicken. Nun nur noch die Zauberer in den Warenkorb, herunterladen und viel Spaß beim Zocken!