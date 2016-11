Total War: Warhammer – Wood Elves geteasert?

Es ist schon fast ein Klassiker für Total War: Warhammer: In den sozialen Netzwerken wurde ein Brief geteilt. Bisher kündigte derartiges immer einen größeren DLC an, aber seht selbst:

Der Brief scheint von einem Sir Redemond zu stammen, der sich Bretonnia verschrieben hat, erkennbar an dem Wasserzeichen und dem Schlusssatz „By our Lady’s will“. Im Schreiben erläutert er das verschwinden von Kindern in der Nähe des „Forest of Loren“. Wer sich in der Geschichte von Warhammer etwas auskennt weiß, dass dieser Wald das Königreich der Wood Elves verbirgt. Es ist also naheliegend, dass diese Fraktion als nächstes ihren Weg in das Spiel finden und damit der letzte kostenpflichtige DLC für dieses Jahr wird.