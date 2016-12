Total War: Warhammer – Walddrache und Waldfürsten im Video

Die Helden und Monster in Total War: Warhammer bekommen Zuwachs: Mit dem am 8. Dezember erscheinenden DLC Realm of the Wood Elves ziehen die Waldelfen in die brutalen Schlachten gegen Menschen, Orks, Untote und andere Völker. Die Einheiten der neuen Fraktion müssen sich nicht verstecken: Der Walddrache ist ein furchteinflößender Gigant, der ganze Trupps im Alleingang erledigen kann. Die Waldfürsten gehören zu den besten Kriegern und sind sowohl im Schwertkampf als auch im Bogenschießen kaum zu schlagen.

Realm of the Wood Elves erscheint am 8. Dezember und ist im Vorverkauf auf Steam günstiger zu erwerben.