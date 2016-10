Total War: Warhammer – Update 4

Die Macher von Total War: Warhammer bleiben ihrem Konzept von Aktualisierungen, DLCs und Free LCs treu und kündigen mit dem neuen Lordpack nun ein neues Update an. Update 4 wird das Spiel weiter verbessern, Einheiten balancen und neue Features ins Spiel bringen.

Kostenlos kommt der legendäre Lord Wurrzag, da Great Green Prohet zum Einheitenpool der Orks hinzu. Zudem können nun auch computergesteuerte Gegner in der Kampagne Einheiten der sogenannten Regiments of Renown rekrutieren, egal ob ihr die DLCs besitzt oder nicht. Auch die Krieger des Chaos haben ein paar Ergänzungen in ihrem Roster erhalten. Die kompletten Patchnotes findet ihr hier.

The King & The Warlord erscheint am 20. Oktober.