Es war zu erwarten: Nachdem für Total War: Warhammer vor kurzem neue Lords und Einheiten für das Empire und die Vampirfürsten erschienen, folgen nun die restlichen Fraktionen. Somit bekommen die Zwerge und die Orks schon nächste Woche Verstärkung. Der DLC enthält zwei neue legendäre Lords mit ihren eigenen Quests in der Kampagne sowie sechs brandneue Einheiten und 22 Einheiten der Regiments of Renown.

https://youtu.be/W3h95GetPDs

The King & the Warlord erscheint am 20. Oktober.