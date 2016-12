Total War: Warhammer – Erste Schlacht mit den Waldelfen

Wer den Stream von Total War: Warhammer -Entwickler Creative Assembly gestern gesehen hat, konnte nicht nur die Kampagne der Waldelfen live mitverfolgen, sondern auch eine Neuigkeit hören: Eine Schlacht wird „soon“™ gezeigt. Heute ist es auch schon soweit und die Waldelfen klären in einem Video ihre Differenzen mit dem Empire.

Der gestrige Stream wurde übrigens gespeichert. Wenn ihr neugierig auf die Kampagne seid, dann bitte hier entlang.

Realm of the Wood Elves erscheint am 8. Dezember und ist aktuell für Vorbesteller etwas günstiger.