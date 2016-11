Total War: Warhammer – Die Waldelfen offiziell angekündigt

Die Macher von Total War: Warhammer scheinen es gut mit den Ungeduldigen zu meinen: Nachdem gestern Hinweise in den sozialen Netzwerken gestreut wurden, dass die Waldelfen bzw. Wood Elves mit dem nächsten DLC ins Spiel kommen, ist es nun offiziell. Bereits am 8. Dezember soll der DLC erscheinen. Wer also Lust hat, sich mit der Natur auf der Seite in die brachialen Fantasy Schlachten zu stürzen, sollte sich diesen Termin vormerken. Wie das aussehen könnte, zeigt der Ankündigungstrailer.

Im Shop von Steam findet ihr weitere Screenshots und Informationen zum DLC, welcher für Vorbesteller 15,74 Euro kostet.