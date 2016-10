Heute erscheint für Total War: Warhammer der DLC The King & The Warlord, welcher das Unit Roster für die Zwerge und die Orks um mehrere Einheiten und Regiments of Renown erweitert. Darunter sind die Squigs: Bälle auf zwei Beinen und einem riesigen Maul, in welchem ganze Zwerge an einem Stück verschwinden können. Reduziert sie also nicht auf ihr zugegeben etwas tollpatschiges aussehen!