Total War: Warhammer – Der Baummensch im Video

In Total War: Warhammer schlägt die Natur mit dem neuen DLC Real of the Wood Elves bald zurück. Die Waldelfen ziehen mit mächtigen Verbündeten in die Schlacht, darunter sind die sogenannten Baummenschen: Mächtige Wesen, die ihre Gegner einfach zerstampfen. Hintergründe und erste Animationen könnt ihr im Video anschauen.

Realm of the Wood Elves erscheint am 8. Dezember und ist für Vorbesteller etwas günstiger. Mehr Informationen zum DLC bekommt ihr auf der entsprechenden Shop-Seite von Steam.