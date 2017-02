Total War: Warhammer – Communitykarten auch in Großer Kampagne verfügbar

Vor kurzem berichteten wir darüber, dass Creative Assembly für Total War: Warhammer einen Map Editor für die Community erstellt hat. Mit dem Assembly Kit „Terry“ kann sich jeder kreative Kopf eine Karte zusammenbasteln und diese schließlich in den Steam Workshop hochladen. Das Feedback der Fans war durchweg positiv und schon jetzt tummeln sich unzählige neue Karten im Workshop. Nun setzen die Entwickler noch einen drauf: Die erstellten Karten können auch in die Große Kampagne eingepflegt werden. In folgendem Video erklären zwei Mitarbeiter von Creative Assembly, wie das geht:

Der Map Editor Terry erscheint am 28. Februar und kann schon jetzt von jedem in einer Beta getestet werden.