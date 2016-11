Total War: Warhammer – Bretonnia Race Pack und Old World Edition angekündigt

Darauf haben viele gewartet: Für Total War: Warhammer wird endlich ein Bretonnia Race Pack erscheinen, und das kostenlos! Erscheinen wird es im Februar 2017, zusammen mit einer „Old World Edition“ des Spiels, die eine Novelle von Autor Andy Hall beinhaltet und „The Prince of Altdorf“ heißt.

Bretonnia war als Fraktion bisher spielbar, jedoch nur mit einem stark limitierten Roster, das sich von Anfang an unvollständig anfühlte. Eine Erweiterung wurde schon lange erwartet. Auf die Frage, weshalb die Spieler sich noch bis Februar gedulden müssen antworteten die Entwickler, dass sie die Zeit nutzen möchten, um so viel wie möglich in den Free LC zu packen. Zudem wurde der Hinweis gegeben, dass noch vor Weihnachten ein weiterer DLC und ein weiterer Free LC erscheinen wird.

Mehr Informationen findet ihr auf der Facebook Seite von Total War: Warhammer.