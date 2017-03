Total War: Warhammer 2 – Große Ankündigung nächste Woche

Der Countdown läuft für Total War: Warhammer 2 auf einer offiziellen Seite der Total War – Macher. Der Dschungel im Hintergrund und der angedeutete aztekische Tempel in der Ferne verweisen ganz klar auf die Echsenmenschen und somit auf die neue Welt. Was das genau bedeutet, erklärt YouTuber THFE Productions.

In seinem Video analysiert er genau, was der neue Kontinent für den zweiten Ableger der Reihe bedeutet: Verschiedene Fraktionen der Menschen siedeln sich hier nach dem Vorbild der spanischen Kolonisten an. Auch Hoch- und Dunkelelfen sowie Vampirfürsten haben in der neuen Welt kleinere Gebiete besiedelt. Sogar die Skaven sind hier anzutreffen. Die Vielfalt an Fraktionen macht es unwahrscheinlich, dass am Ende des Countdowns nur ein weiterer DLC angekündigt wird.

Die Uhr endet am 31. März kurz nach 15 Uhr.