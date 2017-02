Torment: Tides of Numenera – Story Trailer veröffentlicht

Es dauert nicht mehr lange bis Torment: Tides of Numenera veröffentlicht wird. Es kommen immer mehr Info-Häppchen zum Spiel und auch die Story des Spiels gestaltet sich langsam aber sicher etwas klarer. Im Zuge dessen hat Publisher Techland einen neuen Trailer veröffentlicht, der den Hintergrund der sehr verworrenen Geschichte des Spiels beschreibt.

Der Spieler in Torment: Tides of Numenera ist ein sogenannter Cast-Off des Changing-Gods. Dabei ist er gar nicht mal ein wirklicher Gott. Der Name rührt daher, dass er sich eine uralte Technologie zunutze gemacht hat, um seinen Geist von Körper zu Körper zu transferieren. So konnte er sein Leben endlos verlängern. Doch diese Art des ewigen Lebens hat seinen Preis. Denn wenn er einen Körper verlässt behält dieser ein eigenes Bewusstsein und wird dadurch zu einem Cast-Off. Irgendwann wurde dadurch eine höhere Macht erweckt, die dem Tun des Changing-Gods ein Ende setzen will. Der Spieler will natürlich mehr über sein Schicksal in Erfahrung bringen und zwar vorzugsweise bevor der Changing God vernichtet wird.

Torment: Tides of Numernera wird am 28. Februar für PC, Mac, Linus, Xbox One und Playstation 4 erscheinen.