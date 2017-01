Torment Tides of Numenera – Frischer Trailer für das RPG

Torment Tides of Numenera tritt in große Fußstapfen. Der geistige Vorgänger Planescape Torment, gilt bis heute als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Können die Entwickler von inXile diesen Erwartungen gerecht werden und die hohen Anforderungen der Fans befriedigen? Wollen wir es hoffen, denn auch ich habe den Klassiker damals verschlungen und wie wahnsinnig in mich aufgesogen. Die stimmige Welt, die interessanten Charaktere und die Thematik, sind bis heute herausragend.

Torment Tides of Numenera war bislang über das Early Access Programm von Steam bereits verfügbar und kann sich mit positiven Spielermeinungen aus der Community schmücken. Die finale Version, soll am 28. Februar an den Start gehen. Passend dazu, gibt es einen neuen Pre-Order Trailer zum Spiel.

Bereits im Vorfeld betonten die Entwickler das man in ihrem neuen Rollenspiel, tiefgründige Themen abhandeln wird. Opferbereitschaft und Sterblichkeit sind hier nur zwei Beispiele, die einen wichtigen Stellenwert im Spiel einnehmen werden. Auch die moralischen Entscheidungen des Spielers, sollen einen großen Einfluss auf den Spielverlauf haben.

Wer jetzt gerne noch mehr über den Titel erfahren möchte, kann sich gerne noch einmal unsere damaligen gamescom Eindrücke zu Gemüte führen.