Tony Hawk – Neues Projekt in der Mache

Vor einiger Zeit ist mit Tony Hawk’s Pro Skater 5 der unrühmliche Abschluss der langjährigen Beziehung zwischen Activision und dem Birdman erschienen. Doch scheinbar ist momentan ein weiteres Spiel in der Mache, bei dessen Entwicklung Tony Hawk sein Auge drauf wirft.

Das jedenfalls geht aus einem aktuellen Interview hervor, in dem Tony bekannt gibt, dass er momentan in ein Projekt involviert ist. Dabei handelt es sich jedoch um kein Spiel, was unter der Herrschaft von Activision entsteht. Doch ist es zur Zeit noch zu früh darüber zu sprechen, da selbst noch keine Unterschrift unter irgendwelche Verträge gesetzt wurden. Jedoch sollen wir innerhalb der nächsten Monate ein paar Neuigkeiten dazu erhalten.

Besteht die Möglichkeit, dass das angedeutete Skate 4 mit der Unterstützung von Tony Hawk erscheint? Die Zukunft wird es zeigen.