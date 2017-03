Tomb Raider – So sieht die neue Lara Croft aus dem Kinofilm aus

Derzeit wird an vielen Videospielverfilmungen gewerkelt, zu Letzt erschien ein Film zu Assassin’s Creed. Zu einer der Filme, die sich momentan in Arbeit befinden, zählt Tomb Raider. Im dritten Film schlüpft jedoch nicht Angelina Jolie in die Rolle der Schatzjägerin, sondern Alicia Vikander.

Die Redakteure von Vanity Fair haben zwei neue Bilder zum Film veröffentlicht, die einen ersten Einblick auf die neue Lara Croft geben. Auch nähere Details zur Handlung teilt Vanity Fair mit. Sieben Jahre nach dem Verschwinden ihres Vaters, weigert sich die 21-jährige Lara die Zügel seines globalen Geschäftsimperiums in die Hand zunehmen. Stattdessen arbeitet sie als Bike-Kurier in London. Schließlich begibt sie sich auf die Suche nach ihrem Vater und reist zu dem Ort, an dem man ihn zuletzt gesehen hat, ein Grab auf einer Insel irgendwo vor der Küste von Japan.

Der neue Tomb Raider Film soll am 16. März 2018 in die Kinos kommen.