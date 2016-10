Tomb Raider – Name des neuen Ablegers in der U-Bahn erspäht?

Dinge, die einem wohl nur einmal im Leben passieren: Während der Fahrt mit der U-Bahn wirft der Reddit-User Tripleh280 einen Blick auf den Laptop-Bildschirm eines Mitreisenden und erkennt, dass dieser an einer Präsentation zum nächsten Tomb Raider-Ablegers arbeitet.

Dabei kann er erkennen, dass die aktuelle Folie komplett über die Visuals des Titels handelt. Als Name für das Spiel wurde dort Shadow of the Tomb Raider erkannt. Interessanterweise handelt es sich dabei um einen Titel, der bereits öfter in der Gerüchteküche vertreten war.

Natürlich gibt es bisher noch keine offizielle Meldung zu dem Titel. Jedoch wäre das eine echt lustige Geschichte, wenn sich der Name bestätigen sollte.