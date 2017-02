Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Termin für die Open Beta

Ubisoft hat heute das Datum für den Termin für die Open Beta zum kommenden Titel Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands bekannt gegeben.

Wer das Spiel vor dem offiziellen Release testen möchte, hat vom 23. Februar bis 27. Februar die Gelegenheit, Hand an Ghost Recon Wildlands anzulegen. Der Test wird auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One möglich sein. Damit man am 23. Februar möglichst ohne Verzögerung durch das weitläufige Gebiet streifen kann, ist bereits 3 Tage vorher, am 20. Februar der Pre-Load der Beta möglich.

Wer danach mit dem Gedanken spielt, sich die Vollversion zu holen, wird von Ubisoft für die Teilnahme an der Beta noch mit einem kleinen Geschenk belohnt: Spielt man das komplette Spiel vor dem 31. März mit dem gleichen Ubisoft-Konto, erhält man Zugang zur exklusiven Mission „Die Unidad-Verschwörung“.

Die Beta wird – wie die Vollversion – entweder alleine oder kooperativ mit bis zu vier Spielern gemeinsam spielbar sein. Die Veröffentlichung von Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands findet am 07. März 2017 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One statt.