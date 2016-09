Tokyo 42 – Interessante Open World Action

Tokyo 42 präsentiert euch die Hauptstadt Japans in einer alternativen Zukunft. Während ihr zum Assasinen werdet und eine dunkle Verschwörung aufzudecken versucht, dürft ihr freie eine Open-World erkunden. Alleine oder mit anderen Spielern, könnt ihr in die virtuelle Welt eintauchen. In einem neuen Trailer, mit fescher Musik unterlegt, bekommen wir zu sehen was man bereits in der Alpha des Spiels erwarten darf. Für mehr Informationen und um euch selbst auf dem laufenden zu halten, könnt ihr gerne die offizielle Website zum Spiel durchstöbern.

Tokyo 42 wird für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: neogaf.com