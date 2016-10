Titanfall 2 – Weltweiter Release

Seit heute ist einer der großen Titel von EA und Respawn Entertainment, Titanfall 2 weltweit erhältlich. Diesmal nicht nur für Xbox One und auf Origin für PC, sondern auch für die Playstation 4. Der Titel soll alle beliebten Eigenschaften der Franchise beinhalten und vieles besser machen als der Vorgänger. Hier könnt ihr noch einmal die Endrücke unserer Redaktion zum ersten Anspielen auf der diesjährigen gamescom nachlesen.

Titanfall 2 wurde auf der Electronic Entertainment Expo (E3) im Juni mit dem Offiziellen Game Critics‘ Award für das beste Online-Multiplayer-Spiel ausgezeichnet.

„Wir haben Titanfall 2 auf dem dynamischen Gameplay um Piloten und Titanen des ersten Titanfall aufgebaut, um die Spielerfahrung tiefgehender, ausgeklügelter und unterhaltsamer denn je zu gestalten. Für den Einzelspielermodus haben wir etwas erschaffen, das keiner anderen Kampagne gleicht. Der Mehrspielermodus bietet erneut ein Gameplay, das sich hervorragend anfühlt, spielt und auch genauso aussieht.“

so Vince Zampella, CEO von Respawn Entertainment.

In Titanfall 2 gibt es zum ersten Mal eine Einzelspielerkampagne, bei dem wir den Miliz-Schützen Jack Cooper auf dem IMC-Planeten Typhon begleiten. Nach einer nicht wirklich erfolgreichen Mission müssen wir uns mit einem Titan der Vanguard-Klasse zusammentun, um am Ende siegreich vom Schlachtfeld gehen zu können. Der Mehrspielermodus bietet Action geladenes Gameplay mit Piloten und Titanen auf den verschiedensten Karten. Neu beim Spiel ist der In-Game-Treffpunkt, der im Mehrspielermodus als Heimatbasis fungiert. Networks reichen von casual bis kompetitiv und sorgen für einen schnellen und einfachen Weg, mit Freunden zu spielen. Jedes Network kann eine tägliche Happy Hour nutzen, in der jeder Spieler innerhalb des Networks Bonus-Verdienste erhält, mit denen sich die Gegenstände im Spiel schneller freischalten lassen.

Nach der Veröffentlichung werden sämtliche weiteren Karten, Modi und Waffen für alle Spieler in Titanfall 2 kostenlos zur Verfügung stehen. Der Auftakt ist am 2. Dezember, wenn Respawn Angel City veröffentlicht – die überarbeitete Lieblingskarte der Fans aus dem ersten Titanfall Spiel.