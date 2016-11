Titanfall 2 – Spielt es am Wochenende kostenlos

Am Wochenende noch nichts vor? Gut so: Titanfall 2 wird euch kostenlose Multiplayer-Schlachten spendieren. Für EA- und Origin-Access Mitglieder beginnt die Trial-Phase schon heute, der Rest kann ab dem 2. Dezember in seinen Titan springen. Die Fortschritte, die ihr während des Wochenendes erlangt, werden gespeichert. Kauft ihr euch das Game, könnt ihr direkt an eure Erfolge am Wochenende anknüpfen.

Der Schritt von Electronic Arts ist übrigens leicht nachzuvollziehen: Titanfall 2 hat nicht nur bei uns eine gute Kritik bekommen, sondern wurde auch von anderen Redaktionen in den höchsten Tönen gelobt. Die damit offensichtlich vorhandene Qualität spiegelt sich jedoch nicht in den Verkaufszahlen wieder, im Gegenteil. Es ist ein logischer Schritt, dass nun versucht wird, die Publicity des Spiels zu fördern.