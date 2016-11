Titanfall 2 – Patch verändert Map Hack

Am Freitag veröffentlichte Respawn Entertainment die Patchnotes für ein neues Update für Titanfall 2. Noch am selben Abend wurde der Patch freigegeben.

Wie es in Online-Games üblich ist, werden bei diesem Patch an ein paar Stellschrauben gedreht, um das Balancing zu verbessern. Der Map Hack, welcher für viele Spieler sehr frustrierend war, zeigt nun nicht länger alle Spieler durchgehend durch Wände und andere Objekte an, sondern nur noch in pulsierender Form. Auch die Titans Legion und Tone wurden angepasst, hierzu gibt es leider keine Details. Zudem kann nun auch ein Privates Match alleine gestartet werden, um sich Maps in Ruhe anschauen zu können.

