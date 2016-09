Titanfall 2 – Gameplay in 4k und 60FPS

Die kommenden Monate bringen einige vielversprechende Multiplayerspiele zurück. EA ist gleich doppelt vertreten, mit zwei großen Titeln. Neben dem heiß erwartetem Battlefield 1 kehren die Titanen in Titanfall 2 zurück. Wie das Gameplay in 4k und 60FPS so aussehen wird, zeigt euch folgendes Video:

Titanfall 2 wird am 28.10.2016 für PC,PS4 und Xbox One erscheinen.