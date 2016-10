Titanfall 2 – Become One im Launchtrailer

Ende der Woche können wir uns auf den Release von Titanfall 2 freuen. Wer zu den besten Spielern gehören möchte, der muss eins werden, die ultimative Symbiose von Pilot und Titan erreichen.

Das will uns zumindest der Launchtrailer sagen, der uns kurz vor dem Release auf den Kampf einstimmen soll. Endlich mit vollwertiger Singleplayer-Kampagne und dem weiterhin explosivem Multiplayermodus , erscheint Titanfall 2 am 28.10.2016 für PC, PS4 und Xbox One.