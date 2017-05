Nachdem bereits Spieler auf dem PC und der PlayStation 4 in den Genuss von Thumper gekommen sind (hier findet ihr unseren Test), erscheint das Spiel bald auch für die Nintendo Switch. Damit ihr bereits jetzt sehen könnt, was euch erwartet, gibt es ein Video zu der Portierung.

So könnt ihr im folgenden Trailer über eine Minute an Gameplay-Material sehen. Das Spiel erscheint am 18. Mai im eShop der Nintendo Switch.